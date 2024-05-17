المقاومة تخوض معارك مع قوات الاحتلال في جباليا

العالم - خاص بالعالم

من بين الأزقة ومن تحت ركام بيوت هدمتها طائرات الاحتلال الاسرائيلي يخرج المقاتلون الفلسطينيون من مختلف فصائل المقاومة في مخيم جباليا شمال غزة ليخوضوا معارك تاريخية يدفع فيها جيش الاحتلال الإسرائيلي خسائر فادحة في كل متر يتقدّم فيه.

مقاتلون لا يعرفون معنى الاستسلام وفي كل مرة تنسحب قوات الاحتلال من الشمال وتدعي انها قضت على المقاومة تعود مجددا بفعل هزائمها امامها وذلك رغم مرور ما يقارب سبعة اشهر ونصف الشهر على الابادة الجماعية في قطاع غزة.

وتيرة العمل الميداني للمقاومة الفلسطينية لم تتراجع في مخيم جباليا الذي يشن جيش الاحتلال عملية برية فيه منذ عدة ايام في ظل غطاء ناري مكثف جوي ومدفعي.

ففي اربع وعشرين ساعة نفذت المقاومة عشرات العمليات فجرت خلالها عشرات الاليات تنوّعت ما بين دبابات وناقلات جند وجرافات ليرتفع عدد الآليات التي تمّ تدميرها في جباليا وحدها منذ بدأت العملية البرية فيها إلى اكثر من ثلاثة وستين أي ما يعادل نصف لواء مدرّع.

كذلك نفّذ المقاومون من القسام وسرايا القدس عمليات قنص وخاضوا اشتباكات بالأسلحة الرشاشة من مسافة قريبة جداً مع جنود الاحتلال، فضلاً عن الصاق العبوات خلف الدبابات وإطلاق العشرات من قذائف الهاون في اتجاه الآليات المتوغّلة ومرابض المدفعية الثقيلة ومراكز قيادة شرقي المخيم.

عمليات كبدت جيش الاحتلال خسائر في الارواح والعتاد. ففي حين كان قد ادعى قبل اشهر بالسيطرة على الشمال اقر بمقتل واصابة جنود اسرائيليين في المخيم كما اعترف بمقبل ضابط بغلاف غزة ليرتفع عدد قتلاه منذ عملية طوفان الاقصى الى ما يقارب ستمئة وثلاثين قتيلا.

وتشير مشاهد الفيديو التي تبثّها المقاومة يومياً سواء من معركة مخيم جباليا شمالاً أو حتى من رفح جنوباً، إلى خسائر مهولة وصفعات مدوّية يتلقّاها جيش الاحتلال فرضت حالاً من الإحباط المتصاعد في صفوفه وصل إلى المطالبة برفض الخدمة والمشاركة بمعارك جباليا ورفح.