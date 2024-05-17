مجازر للإحتلال والمقاومة تتصدى للتوغلات.. التصعيد على الجبهة اللبنانية، الدلالات والرسائل

العالم - بانوراما

فيما تواصل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة توجيه الضربات لجيش الاحتلال الإسرائيلي بمختلف مناطق قطاع غزة وخاصة في مخيم جباليا، وأعلنت المقاومة استهداف جنود وآليات الاحتلال شرقي المخيم وكذلك شرقي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

واكد المتحدث باسم كتائب القسام ابو عبيدة، ان المقاومين تمكنوا خلال عشرة أيام من استهداف مئة آلية عسكرية اسرائيلية في محاور القتال في غزة.

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: إعلان وسائل اعلام إسرائيلية ان نحو ثمانين صاروخا اطلقت من لبنان نحو الجليل الأعلى في فلسطين المحتلة والجولان السوري المحتل.



واعلن حزب الله استهداف قاعدة تسنوبار اللوجستية في الجولان بخمسين صاروخا.

من جهته قال الاعلام الإسرائيلي ان حريقا اندلع داخل قاعدة عسكرية في الجولان؛ وان عددا من المباني اصيب وسط انقطاع واسع للكهرباء.

وكان حزب الله اعلن شن هجوم جوي بعدد من المسيرات على مقر لقيادة كتيبة ‏المدفعية أربعمئة وأحد عشر التابعة لجيش الاحتلال في جعتون شمالي فلسطين المحتلة.

واضاف انه استهدف خيم استقرار ومبيت ضباط الكتيبة وجنودها موقعا عددا منهم بين قتيل وجريح.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.