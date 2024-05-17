تفاعل النشطاء مع تلقين المقاومة في جباليا الإحتلال دروسا لا تنسى

العالم – نقطة تواصل

ويسلط برنامج"نقطة تواصل" الضوء على المقاومة في جباليا التي تلقن الإحتلال دروسا لا تنسى وتوقع جنوده وضباطه قتلى وجرحى، فيما دباباته وآلياته العسكرية تحت مرمى نار المقاومين البواسل بعد ان ظن جيش الاحتلال أن جباليا لقمة سائغة في المتناول، وكان لزاما على المقاومة ان تري العدو تحديدا اشياء من بأسها بدك حصونه والنيل من هيبته المزعومة ومنعه من دخول معسكرين في جباليا بدحض إدعاءات الاحتلال انه قضى على المقاومة فيه ليخرج له المقاومين من بين الأزقة ومن بين الحارات والركام ويخوض معارك ضارية ضد قواته ويثخن فيها في ملحمة عظيمة.

وتفاعل رواد منصات التفاعل الاجتماعي مع كثافة هذه العمليات المركبة للمقاومة الفلسطينية في مختلف جبهات غزة وقدرتها على مباغتة قوات الاحتلال، وايقاع الاصابات فيها عبر البوستات والتعليقات ومقاطع الفيديو التي حصلت على مشاهدات وتفاعلات كثيفة.

كما احصى مدونون أيضا عبر حساباتهم على منصات التواصل الاجتماعي جميع عمليات المقاومة الفلسطينية خاصه كتائب القسام في مختلف جبهات غزة، ووجدوا انها وصلت الى اكثر من 18 عملية استهداف، ولكن جبهة مخيم جباليا كانت الاكثر تفاعلا على منصات التواصل الاجتماعي.

وتم عرض بعض التعليقات التفاعلية، حيث قال ادهم شرقاوي:" يا الله ثبت اقدامهم.. سدد رميهم.. اربط على قلوبهم.. يا الله انهم يطلبون الموت لتوهب لنا الحياه فسلمهم لنا واحفظهم لدينك".

وبما ان أهل غزة الصمود وارادة وصبر ومع المقاومة حتى آخر نفس فقد عبروا عن اعتزازهم وفخرهم بمقاومتهم الباسلة حيث تداول النشطاء مقاطع فيديو ذات الصله بهذا السياق.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...