رئيسا ايران واذربيجان يتفقدان سد "قيزي قلعة سي"

العالم - ايران

وقام الرئيس الايراني السيد ابراهيم رئيسي والرئيس الاذربيجاني إلهام علييف، اليوم الأحد بزيارة موقع بناء سد "قيز قلعه سي" المشترك على الحدود والذي يقع على نهر آرس، وتفقدا مختلف أجزاء هذا السد.

وكان وزير الطاقة الايراني علي اكبر محرابيان اعتبر سد "قيز قلعة سي" الذي صممه وبناه مهندسون ومقاولون إيرانيون، رمزا للصداقة والمودة بين شعبي إيران وجمهورية أذربيجان، والذي سيتم افتتاحه الأحد بحضور رئيسي البلدين.

وبين وزير الطاقة أن سد "قيز قلعة سي" ينظم 2 مليار متر مكعب من المياه سنويا، وقال: هذه الكمية من المياه هي كمية كبيرة جدا تستفيد منها محافظتا أردبيل وأذربيجان الشرقية.

وأشار محرابيان إلى أهم أهداف إنشاء هذا السد وأضاف: السيطرة على الفيضانات وتوفير مياه الشرب والزراعة والبيئة وكذلك استغلال القدرات المشتركة للجانبين لتطوير التعاون، نعد من أهم الأهداف لبناء وتدشين سد "قيز قلعة سي".

وقال وزير الطاقة: أن هذا السد الذي بناه مهندسون ومقاولون إيرانيون يعد رمزا للصداقة والمودة بين شعبي إيران وأذربيجان والذي سيتم تدشينه الاحد بحضور رئيسي البلدين.

وذكر أن طول تاج هذا السد يبلغ 834 متراً، وأضاف: أن عملية الحفر لهذا السد بلغت أكثر من 6 ملايين متر مكعب، وعملية الردم أكثر من 2.1 مليون متر مكعب، والعملية الخرسانية حوالي نصف مليون متر مكعب.

وقال وزير الطاقة: ان سد "قيز قلعة سي" يعد من السدود الجاهزة للتشغيل وفق كافة المعايير الهندسية.