قادة العالم ينعون الرئيس الايراني الشهيد ومرافقيه

العالم- ايران

ووجه قادة ومسؤولي دول العالم رسائل تعزية ومواساة الى قائد الثورة الاسلامية اية الله السيد علي خامنئي والشعب الايراني وذلك على إثر استشهاد الرئيس اية الله ابراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين امير عبد اللهيان ومرافقيهما في حادث تحطم مروحية كانت تقلهم شمال غرب البلاد، مساء أمس الأحد.

وكانت مروحية الرئيس رئيسي قد تعرضت لحادث ما ادى لتحطمها واستشهاده وجمع مرافقيه، عقب مشاركته في مراسم افتتاح سد "قيز قلعة سي" وفي طريق العودة إلى تبريز. واقلت المروحية بالإضافة إلى الرئيس رئيسي، وزير الخارجية امير حسين عبداللهيان وممثل الولي الفقيه في محافظة آذربايجان الشرقية السید محمد علي آل‌ هاشم ومحافظ اذربيجان الشرقية مالك رحمتی إلى جانب مرافقين وطاقم المروحية.

وبهذه المناسبة المحزنة، أعرب المتحدث باسم الحكومة اليمنية في صنعاء ضيف الله الشامي: نقدم عظيم العزاء والمواساة للجمهورية الإسلامية الإيرانية قيادة وحكومة وشعباً ولكل المستضعفين في العالم بهذا المصاب الجلل.



كما قدم عضو المجلس السياسي الأعلى في صنعاء محمد علي الحوثي تعازيه الحارة للشعب الإيراني وللقيادة الإيرانية مؤكدا ان الشعب الإيراني سيبقى ولاداً للقيادات المخلصة لشعبها.

وتقدم رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني بخالص التعازي والمواساة إلى اية الله خامنئي وإلى إيران حكومة وشعباً، وقال: نعرب عن تضامننا مع الشعب الإيراني الشقيق ومع الإخوة المسؤولين في الجمهورية الإسلامية بهذه الفاجعة الأليمة.

وعزى رئيس تيار الحكمة الوطني في العراق السيد عمار الحكيم باستشهاد رئيس الجمهورية الإيرانية وعدد من مرافقيه.

في السياق قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في رسالة تعزيته لإيران: نشعر بحزن عميق إزاء رحيل الرئيس إبراهيم رئيسي فقد خسرنا شخصاً مثالياً وقائداً استثنائياً في العالم..كما كان شقيقنا.. سيبقى الرئيس رئيسي دائماً إنساناً ممتازاً ومدافعاً عن سيادة شعبه وصديقاً غير مشروط لبلادنا..عناق صادق من جمهورية فنزويلا البوليفارية وستبقون مثالاً للكرامة والأخلاق والمقاومة.

كما اعرب رئيس الحكومة الهندية ناريندرا مودي عن مواساته لإيران قيادةً وحكومةً وشعباً وقال: حزينون ومصدومون إزاء الوفاة المأساوية للرئيس رئيسي والهند تقف إلى جانب إيران في وقت الحزن .

وفي رسالة تعزية تقدمت حركة المقاومة الاسلامية " حماس" بخالص التعزية وعميق المواساة والتضامن إلى قائد الثورة الاسلامية اية الله خامنئي والحكومة الإيرانية والشعب الإيراني الصديق، معربة مشاركتها الشعب الإيراني الشقيق مشاعر الحزن والألم وعن تضامننا الكامل في هذا الحادث الأليم والمصاب الجلل.

واضافت حماس: الشهداء هم ثلة من خيرة القيادات الإيرانية التي كانت لها مواقف مشرّفة في دعم قضيّتنا الفلسطينية ومساندة نضال شعبنا..نشهد للشهداء دعمهم للمقاومة الفلسطينية وجهودهم الحثيثة في التضامن والإسناد في كافة المحافل والمجالات لأهلنا في قطاع غزة ...نحن على ثقة بأن الجمهورية الإسلامية في إيران ستكون قادرة على تجاوز تداعيات هذا الفقد الكبير.

كما قالت لجان المقاومة في فلسطين: ان فلسطين وشعبها ومقاومتها لن ينسوا ما قدمه الشهيدان المقاومان الرئيس رئيسي ووزير الخارجية لهم..كلنا ثقة بالشعب الإيراني العظيم وقيادته بتجاوز هذه المحنة الصعبة كما فعلوا دائماً في كافة المحطات الصعبة..

هذا واعلن رئيس الحكومة الباكستانية شهباز شريف يوماً للحداد في بلاده على الرئيس الإيراني الشهيد إبراهيم رئيسي ومرافقيه.

يتبع..