علي باقري كني وزير للخارجية الايرانية خلفا لأمير عبد اللهيان

العالم - ايران

وعقب الاجتماع الاستثنائي لمجلس الوزراء الايراني اليوم، اعرب المتحدث باسم الحكومة الايرانية علي بهادري جهرمي عن تعازيه باستشهاد آية الله رئيسي ومرافقيه واوضح بأن اعضاء الحكومة عقدوا اجتماعمهم الدوري بالتزامن مع التحقيقات في منطقة الحادث، كما عقدوا اجتماعا استثنائيا عند الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم لمناقشة تداعيات هذا الحادث.

ولفت بهادري جهرمي الى ان اية الله رئيسي قد أكد على مواصلة مسير خدمة الناس وعدم توقفها وبان الأعياد هي ايام العطلة للشعب وليس لمن يتولى مسؤولية البلاد لذا يجب مضاعفة العمل والجهود في خدمة الشعب.

وعليه اوضح ان مجلس الحكومة كان لديه موافقات حالية على جدول اعماله ولم يسمح بتعطيلها او ايقافها مشيرا الى تشكيل 6 لجان تنفيذية لإدارة هذه الفترة الحالية.

كما صرح المتحدث باسم الحكومة الايرانية بأنه تم تعيين مساعد وزير الخارجية الايراني للشؤون السياسية "علي باقري كني" وزيرا للخارجية الايرانية خلفا لأمير عبد اللهيان.