وزير سابق.. لدی ايران خبرة في تجاوز التجارب المريرة

العالم - خاص بالعالم

وقال جهرمي في تصريح لقناة العالم غياب ابراهيم رئيسي عن منصب رئاسة الجمهورية سيكون بمثابة خسارة كبيرة تحدث خللاً في ايران، لكن ايران ستتجاوز المصيبة عبر القرار الحكيم الذي اتخذه قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي الخامنئي بتكليف محمد مخبر بإدارة شؤون البلاد خلال الـ50 يوم المقبل.

وأوضح ان هيئة متشكلة من رئيسي القضاء والبرلمان ستهتم بمساعدة مخبر في ادارة شؤون البلاد علی نفس المسار الذي سلكه الرئيس الراحل ولن يكون هناك خللاً في عمل الحكومة.

وبيّن ان تعاضد هذه الجهات ستسد فجوة غياب الراحل ابراهيم رئيسي بأقل خسائر ممكنة، فالجمهورية الاسلامية ومنذ انطلاقتها مرت بعدة تجارب مريرة تجاوزتها بكل حكمة وحنكة ولايبدو انها ستواجه مشكلة في تجاوز هذه التجربة الجديدة.