قديروف يعرب عن حزنه باستشهاد الرئيس الإيراني

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وكتب قديروف على قناته في تيلغرام: انتقل بإرادة الله سبحانه وتعالى، الرئيس الإيراني سيد إبراهيم رئيسي إلى عالم الحق. تلقينا بحزن عميق نبأ الوفاة المأساوية لهذه الشخصية السياسية البارزة".

وأضاف قديروف: "كان إبراهيم رئيسي شخصية معروفة تحظى بالتقدير والاحترام في جميع أنحاء العالم الإسلامي. وبفضل جهوده، تم تعزيز العلاقات الودية والتجارية بين روسيا الاتحادية وجمهورية إيران التي شهدت زخما جديدا من التطوير. ولا شك أن رحيله خسارة لا تعوض لنا جميعا".

وتابع رئيس جمهورية الشيشان: "باسم الشعب الشيشاني وبالأصالة عن نفسي، أتقدم بخالص التعازي لعائلة وأقارب وأصدقاء إبراهيم رئيسي، وكذلك عائلات الذين قتلوا في هذه الكارثة الرهيبة وكذلك للشعب الإيراني بأكمله. ونسأل الله تعالى أن يغفر للفقيد ويتقبل صالح الأعمال منه ويجعله من أهل جنة الخلد".

هذا واستشهد الرئيس الايراني السيد ابراهيم رئيسي ومرافقيه أمس الاحد اثر تحطم مروحيتهم في مرتفعات آذربايجان الشرقية .

وكانت مروحية رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية السيد إبراهيم رئيسي قد تعرضت لحادث ما ادى لتحطمها واستشهاده وجمع مرافقيه، عقب مشاركته في مراسم افتتاح سد "قيز قلعة سي" وفي طريق العودة إلى تبريز.

واقلت المروحية بالإضافة إلى الرئيس رئيسي، وزير الخارجية امير حسين عبداللهيان وممثل الولي الفقيه في محافظة آذربيجان الشرقية السید محمد علي آل‌ هاشم وحاكم المحافظة مالک رحمتی إلى جانب مرافقين والطيار.