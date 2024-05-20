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خاص بقناة العالم..

الحكومة اليمنية تشاطر الايرانيين بألم رحيل الرئيس رئيسي

الإثنين ٢٠ مايو ٢٠٢٤ - ٠٢:١٩ بتوقيت غرينتش

اعتبر المتحدث باسم الحكومة اليمنية، ضيف الله الشامي، استشهاد الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي حادثة مؤلمة لكل الاحرار في العالم العربي والاسلامي.

العالم - خاص بالعالم

وفي حديث خص به قناة العالم، قدم المتحدث باسم الحكومة اليمنية تعازيه لقائد الثورة الاسلامية آیة الله السيد علي الخامنئي والشعب الايراني الصابر قيادة وحكومة بهذا المصاب الجلل، مشيراً الی ان هذه الحادثة، مثلت ألماً وحزناً لكل الاحرار في العالمين العربي والاسلامي ولمحور المقاومة بشكل خاص ولإخواننا في فلسطين.

وأكد ان الفلسطينيين كانوا يجدون الرئيس رئيسي ووزير الخارجية الايراني حسين اميرعبداللهيان رجلان من أفضل الرجال ومن اعظم المجاهدين الذين وقفوا الی جانب الشعب الفلسطيني محنته.

وقال اننا في اليمن نشاطر اخواننا في الجمهورية الاسلامية الايرانية هذا الألم وهذا الحزن لأننا نعتبر رحيلهما خسارة كبيرة جداً ليس للجمهورية الاسلامية فحسب، وانما لكل الامة الاسلامية وكل احرار العالم.

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