تل أبيب تكثف هجماتها على رفح غداة أمر العدل الدولية بوقف العملية.. خلاف أوروبي أمريكي حول البرنامج النووي الإيراني

العالم - بانوراما

في وقت أشار المرصد الأورومتوسطي لحقوق الانسان إلى ضرورة تضافر الجهود الدولية لإلزام الاحتلال بوقف الإبادة الجماعية بحق المدنيين الفلسطينيين.

فيما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد ستة وأربعين فلسطنيا وإصابة مئة وثلاثين آخرين في خمس مجازر اسرائيلية جديدة في قطاع غزة.

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: ما كشفه دبلوماسيون أوروبيون أن هناك خلافا بين أميركا وكبار حلفائها الأوروبيين حول ما إذا كان يتعين الدخول في مواجهة مع إيران في الوكالة الدولية عبر استصدار قرار بشأن برنامجها النووي.



وقال دبلوماسي أوروبي كبير إن الترويكا الأوروبية أعدت مسودة قرار لم توزعها على أعضاء مجلس محافظي الوكالة، ورأى ضرورة المضي بالقرار، لكن الأميركيين هم العائق، مشيرا الى مواصلة الجهود لإقناعهم.

حيث تؤيد الدول الأوروبية الثلاث خيار المواجهة، إلا أن واشنطن لم تكن راغبة في استصدار قرار آخر ضد إيران في الاجتماعات الأخيرة لمجلس محافظي الوكالة، وفيما يرى مسؤولون أن سبب تردد الإدارة الأمريكية هو الانتخابات الرئاسية المقبلة.



إلا أن السبب الذي ذكره المسؤولون الأميركيون هو تجنب إعطاء إيران حجة للرد عبر زيادة أنشطتها النووية كما فعلت في الماضي.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.