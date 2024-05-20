ايران توجه رسالة لمجلس الامن عقب استشهاد رئيس الجمهورية ووزير الخارجية

العالم - ايران

وقال ايرواني في الرسالة: بينما يعيش الشعب الايراني حزنا على هذا الفقدان الاليم، فان الحكومة وتاسيسا على دستور الجمهورية الاسلامية الايرانية اتخذت الاجراءات اللازمة للادارة الصحيحة للبلاد في غياب رئيس الجمهورية.

واضاف: نرى ان الامم المتحدة ستنضم الينا لنحيي ذكرى هؤلاء الشهداء، وندعم الجهود الدؤوبة التي بذلوها لتطبيق المبادئ التي نادوا بها. ان دعمكم ودعم الاسرة الدولية للجهود الرامية للتغلب على هذه الكارثة، ومواصلة مسار السلام والتنمية، يكتسي اهمية كبيرة.

واكد ايرواني ان الرئيس رئيسي، كان سياسيا مثابرا وموضع احترام واسع لجهوده الحثيثة لتعزيز سياسة الجوار وبناء الثقة والترويح للحوار في المنطقة. كما كان التزامه بالسلام والاستقرار والتنمية لا يتزعزع.

واضاف ان قائد الجمهورية الاسلامية الايرانية اعلن الحداد العام في البلاد خسمة اياما تكريما لذكرى رئيس الجمهورية ووزير الخارجية ومرافقيهم الشهداء.

وتابع ان النائب الاول لرئيس الجمهورية وتاسيسا على الدستور ومصادقة قائد الثورة الاسلامية يتولى مهام رئيس الجمهورية حتى انتخاب رئيس جديد خلال فترة اقصاها 50 يوما. لذلك فان النائب الاول محمد مخبر يعمل كرئيس بالانابة اعتبارا من 20 ايار/مايو 2024 حتى اقامة الانتخابات الرئاسية الجديدة.

ومضى يقول ان مجلس الوزراء اصدر قرارا تبعيين السيد علي باقري كني، المساعد السياسي لوزير الخارجية، وزيرا للخارجية بالانابة.