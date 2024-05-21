منظمة شنغهاي للتعاون تقدم تعازيها لإيران شعبا وقيادة

العالم - ايران

و نقلا عن الموقع الإلكتروني للرئاسة الكازاخستانية،فقد قال الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف، والذي يتولى حاليا رئاسة منظمة شنغهاي للتعاون: "أعرب بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن تقديم التعازي لإيران شعبا وقيادة بالوفاة المأساوية لرئيس الجمهورية ووزير الخارجية".

وشارك في هذا الاجتماع مهدي صفري نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون الدبلوماسية الاقتصادية بدلاً من الشهيد حسين أميرعبداللهيان.

وكان من المقرر أن يشارك الشهيد أمير عبداللهيان في هذا الاجتماع لأول مرة كعضو رئيسي في هذه المنظمة.