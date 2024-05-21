الإحتلال يستعين بتقنيات متقدمة لتحديد هوية الطائرات القادمة من لبنان

العالم - خاص بالعالم

واستهدفت المقاومة بقذائف المدفعية ‏تجمعاً لجنود الاحتلال الإسرائيلي في تلة الكرنتينا كما استهدفت ‏بالأسلحة الصاروخية وعلى دفعتين تجمعين آخرين لجنود الاحتلال في محيط موقع الراهب.

وفي موقع رويسة القرن في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة استهدفت المقاومة بصاروخ ‏موجّه نقطة ‏تموضع واستقرار للجنود وأصابتها إصابة مباشرة ما أدى إلى اشتعال النيران فيها.‏



كما استهدف ‌‏مجاهدو المقاومة بقذائف المدفعية والأسلحة الصاروخية مواقع ‏المالكية والمرج وزبدين في مزارع شبعا اللبنانية وحققوا فيهم إصابات مباشرة.

موقع 'والاه' العبري كشف عن بدء القوات الجوية والقيادة الشمالية في وضع ما وصفته بتقنيات متقدمة لتحديد هوية الطائرات على الحدود الشمالية من لحظة الكشف إلى الاعتراض مشيرة الى إنشاء وحدة للاستهداف والتجميع على ارتفاعات منخفضة.

وأضاف موقع 'والاه' أنه في مواجهة تهديد الطائرات بدون طيار التي تعبر الحدود من لبنان إلى عمق الأراضي التي يحتلها الكيان بدأت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية في فحص الشراء المكثف لمدافع فولكان أم واحد وستين وجميعها محاولات لاعتراض الطائرات بدون طيار التابعة لحزب الله.

صحيفة 'يديعوت أحرونوت' العبرية نقلت عن جلعاد شارون ابن رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق أرييل شارون مهاجمته لحكومة نتنياهو لغيابها عن الشمال واصفا تهديداتها بالخاملة ومتسائلا ما الذي يُفترض أن يفعله آلاف اللاجئين وما الأفق الذي ستمنحه لهم الحكومة وما هي خطتها بعد سبعة أشهر من إطلاق النار على المستوطنات وبعد أن أصبح الشريط الأمني مقلوبا بحسب تعبيره.

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