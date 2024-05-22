اقامة مراسم توديع جثمان الشهيد ابراهيم رئيسي ورفاقه في مصلى طهران

العالم - ايران

واقيمت مراسم التوديع بحضور كبار المسؤولين في البلاد من بينهم وزير الثقافة و الارشاد الاسلامي محمد مهدي اسماعيلي ورئيس مكتب رئيس الجمهورية غلام حسين اسماعيلي ورئيس جمعية الهلال الاحمر بير حسين كوليوند.

وقد وصلت جثامين الشهداء حوالي الساعة الـ 10 من ليل الثلاثاء الى مصلى طهران، بعد تشييع مهيب مليوني أقيم في مدينة قم المقدسة.

ويصلي قائد الثورة الإسلامية صباح اليوم الأربعاء، في جامعة طهران، على جثمان الرئيس الشهيد حجة الإسلام والمسلمين ابراهيم رئيسي ورفاقه.

وأقيمت مراسم تشييع جثامين الشهداء امس الثلاثاء في مدينة تبريز وبعد ظهره في مدينة قم ، كما ستنطلق اليوم مراسم التشييع من جامعة طهران إلى ساحة آزادي ( الحرية ) بالعاصمة طهران وهناك ستقام عصر الاربعاء مراسم بحضور ضيوف ووفود أجنبية في طهران.

وستقام صباح الخميس مراسم التشييع في خراسان الجنوبية وسيتم دفن جثمان آية الله رئيسي مساء الخميس في حرم الإمام الرضا عليه السلام.

واستشهد الرئيس الإيراني آية الله إبراهيم رئيسي، برفقة وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان يوم الأحد، إثر تحطم مروحية كانت تقلهما في منطقة ورزقان في محافظة أذربيجان الشرقية.

وكان على متن هذه المروحية رئيس الجمهورية آية الله ابراهيم رئيسي، ووزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان، وإمام جمعة تبريز آية الله آل هاشم ومحافظ أذربيجان الشرقية مالك رحمتي، والعميد سيد مهدي موسوي رئيس وحدة حماية الرئيس، وعنصر من عناصر الحرس الثوري من فيلق أنصار المهدي، والطيار ومساعد الطيار ومسؤول فني.