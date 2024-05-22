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هنية: جئنا إلى طهران باسم شعبنا الفلسطيني وغزة لنقدّم واجب العزاء

هنية: جئنا إلى طهران باسم شعبنا الفلسطيني وغزة لنقدّم واجب العزاء
الأربعاء ٢٢ مايو ٢٠٢٤ - ٠٤:٢١ بتوقيت غرينتش

قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في كلمة خلال تشييع الشهداء رئيسي ورفاقه في جامعة طهران، جئنا اليوم باسم شعبنا الفلسطيني وباسم الفصائل على أرض فلسطين وباسم غزة العزة لنقدّم واجب العزاء.

العالم - ايران

وأكد هنية أن الرئيس الراحل أكد لنا أن القضية الفلسطينية هي في صلب قضايا الأمة وأن المقاومة هي خيار استراتيجي لمشروع التحرير.

وأضاف هنية: الرئيس الراحل أكد لنا أن إيران مستمرة في دعم المقاومة الفلسطينية حتى تحقيق تطلعات الشعب والأمة.

وتابع: الرئيس الراحل أكد لنا أن طوفان الأقصى هو زلزال ضرب الكيان الصهيوني، وقال، الرئيس الراحل أكد لنا أن طوفان الأقصى أحدث تحولاً تاريخياً على مستوى العالم.

وأوضح هنية: من هنا نؤكد أن غزة سوف تواصل المقاومة حتى تحرير كل الأرض وفي قلبها القدس المبارك.

وأضاف: بحضور قيادات محور المقاومة نحن مطمئنون إلى أن الجمهورية ماضية في سياستها وثوابتها برعاية قائدها في دعم فلسطين والمقاومة.

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