هنية: جئنا إلى طهران باسم شعبنا الفلسطيني وغزة لنقدّم واجب العزاء

العالم - ايران

وأكد هنية أن الرئيس الراحل أكد لنا أن القضية الفلسطينية هي في صلب قضايا الأمة وأن المقاومة هي خيار استراتيجي لمشروع التحرير.

وأضاف هنية: الرئيس الراحل أكد لنا أن إيران مستمرة في دعم المقاومة الفلسطينية حتى تحقيق تطلعات الشعب والأمة.

وتابع: الرئيس الراحل أكد لنا أن طوفان الأقصى هو زلزال ضرب الكيان الصهيوني، وقال، الرئيس الراحل أكد لنا أن طوفان الأقصى أحدث تحولاً تاريخياً على مستوى العالم.

وأوضح هنية: من هنا نؤكد أن غزة سوف تواصل المقاومة حتى تحرير كل الأرض وفي قلبها القدس المبارك.

وأضاف: بحضور قيادات محور المقاومة نحن مطمئنون إلى أن الجمهورية ماضية في سياستها وثوابتها برعاية قائدها في دعم فلسطين والمقاومة.