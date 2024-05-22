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خاص بقناة العالم..

مستشار عبداللهيان: هكذا احبط الوزير الشهيد خطة 'اسرائيل'

الأربعاء ٢٢ مايو ٢٠٢٤ - ٠٦:٤٧ بتوقيت غرينتش

أكد علي رضا رجائي مستشار وزير الخارجية الايراني الشهيد، ان حسين اميرعبداللهيان عمل طوال سنين خدمته علی احباط سياسة "اسرائيل" في زرع التوتر في المنطقة.

العالم - خاص بالعالم

وقال علي رضا رجائي في حديث خص به قناة العالم:"الشهيد اميرعبداللهيان استبدل سياسة التقابل بالتعامل مع دول المنطقة، ما أثمر تحسين العلاقات مع السعودية ودول المنطقة.

وأضاف ان "هذه السياسة كشفت ان الجمهورية الاسلامية ليس لديها أطماعاً في دول المنطقة وتسببت برقيّ مكانة ايران في المنطقة والعالم".

وتابع ان امير عبداللهيان انتهج سياسة ازالة التوتر كأصل ثابت في برامجه وكان لديه 65 زيارة لدول المنطقة كلها كانت لتقليل الضغوط و ازالة التوتر في العلاقات، لاسيما التوترات التي افتعلها كيان الاحتلال الاسرائيلي وكان علی اتصال دائم مع سفراء ودبلوماسيي الدول في ايران".

وأوضح رجائي ان الشهيد اميرعبداللهيان احبط سياسة الاحتلال الاسرائيلي في المنطقة وفضحها لاسيما بعد الجرائم التي ارتكبها الاحتلال في غزة وفلسطين.

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