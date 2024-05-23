نقل جثمان آية الله رئيسي الى مدينة مشهد لمواراته الثرى

العالم - ايران

وكانت الطائرة التي تقل جثمان رئيس الجمهورية الشهيد آية الله رئيسي واثنين من مرافقيه، قد حطت صباح اليوم في مطار بيرجند الدولي، حيث كان الرئيس الشهيد قد زارها آخر مرة قبل 88 يوما. وكان الشهيد رئيسي ايضا ممثل محافظة خراسان الجنوبية في مجلس خبراء القيادة.

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وشيع جثمان الشهيد آية الله رئيسي ورفاقه، صباح اليوم في بيرجند بمشاركة حشود جماهيرية غفيرة.

وفي ختام التشييع الحاشد والتاريخي لاية الله رئيسي واثنين من مرافقيه وهما الشهيدين رحمتي محافظ اذربايجان الشرقية والعميد موسوي رئيس فريق حماية الرئيس في بيرجند تم نقل الجثامين من مطار بيرجند الدولي الى مدينة مشهد المقدسة.