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المقاومة الإسلامية تقصف مقر قيادة الفرقة 91 المُستحدث في قاعدة "إيليت"

المقاومة الإسلامية تقصف مقر قيادة الفرقة 91 المُستحدث في قاعدة
الخميس ٢٣ مايو ٢٠٢٤ - ٠٩:٢٧ بتوقيت غرينتش

أعلن الإعلام الحربي في المقاومة الإسلامية في لبنان، أنه "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، وفي إطار الرد على الإغتيال الذي قامَ به العدو في كفردجّال قصف مجاهدو المقاومة الاسلامية مقر قيادة الفرقة 91 المُستحدث في قاعدة إيليت بعشرات صواريخ الكاتيوشا".

العالم - لبنان
بيان صادر عن المقاومة الإسلامية:‏

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ
‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏
صدق الله العلي العظيم

دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، وفي إطار الرد على الإغتيال الذي قامَ به العدو في كفردجّال قصف مجاهدو المقاومة الاسلامية مقر قيادة الفرقة 91 المُستحدث في قاعدة إيليت بعشرات صواريخ الكاتيوشا.

‏﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏
الخميس 23/5/2024
‏14 ذو القعدة 1445 هـ

المصدر:الإعلام الحربي في المقاومة الإسلامية

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