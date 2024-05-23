فيديو خاص: العالم مذهول من الحشود المليونية في تشييع الرئيس الشهيد!!

العالم - خاص بالعالم

وقال ميرزايي ان بعض الدعوات والمؤامرات كادت ان تؤثر على بعض العقول البسيطة، لكن التشييع كان مليونيا في كل مكان، في قم وفي طهران وتبريز ومشهد، ما يدل على ان هناك علاقة متينة جدا بين القيادة والشعب في الجمهورية الاسلامية.

واعتبر ان هذه العلاقة ستكون فاصلة في أحداث المستقبل، ولا تختفي عن الضمير العالمي، لان الناس على فطرتهم يتصرفون، ورأينا ذلك في الدول الاوروبية والولايات المتحدة والجامعات هناك.

واوضح محمد علي ميرزايي مدير مركز الحضارة للفكر الاسلامي في ايران: نحن نتوقع تأثيرا عميقا تاريخيا لهذه المشاهد ولا يمكن بعد هذه المشاهد المليونية ان يتهمنا احد بلاديمقراطية التجربة الاسلامية او الانفصال بين القيادة الشعب.

واعتبر ميرزايي ان الشعب الايراني قال كلمته في هذه المظاهرات والتشييع المليوني وهي ان اي قائد او مسؤول او حاكم او رئيس دولة يهتم بالشعب ويضع خدمته في اولوياته بعيدا عن التحزبات والاصطفافات غير الاصيلة، فالشعب سيترك كل الدعوات العالمية للقطيعة وسيلتف حول قيادته.

واشار محمد علي ميرزايي مدير مركز الحضارة للفكر الاسلامي في ايران الى ان الرئيس الشهيد ابراهيم رئيسي لم يعرف التعب والارهاق، ووقف كل طاقاته وامكانياته من اجل حل مشاكل هذا الشعب وخدمة محور المقاومة ورفع كلمة القيم وكلمة الله في هذا البلد.

للمزيد شاهدوا الفيديو ...