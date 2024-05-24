اجتماع أميركي إسرائيلي قطري قريبا لبحث مفاوضات التهدئة في غزة

العالم – خاص بالعالم

بعدما وصلت الى طريق مسدود قبل نحو اسبوعين جهود إحياء مفاوضات وقف اطلاق النار في قطاع غزة تتواصل وسط تسريبات صحفية عن تنازلات اسرائيلية كبيرة للتوصل الى صفقة.

الاعلام الاميركي كشف عن اجتماع مرتقب في اوروبا يجمع بين مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية سي اي اي وليام بيرنز ورئيس والموساد دافيد برنياع، ووزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني المتواجد حاليا في باريس.

قناة سي ان ان نقلت عن مسؤول اميركي قوله ان بيرنز سيعود إلى أوروبا خلال الايام المقبلة لمحاولة إعادة المفاوضات إلى المسار الصحيح مشيرة الى ان الاخير يجري مناقشات متكررة مع المصريين والقطريين والإسرائيليين. كما نقلت القناة عن مسؤول قطري قوله ان بن عبدالرحمن سيشارك في المفاوضات.

معلومات تداولها كذلك موقع اكسيوس الاميركي متحدثا عن مقترح جديد لتل ابيب يتضمن تنازلات كبيرة من أجل التوصل الى صفقة مع حماس تشمل تبادل الأسرى ووقفا لإطلاق النار.

الموقع نقل عن مسؤولين في كيان الاحتلال قولهم إن المقترح الجديد يشمل تنازلات بشأن عدد المحتجزين الأحياء الذين سيفرج عنهم، كما يتضمن استعداد الحكومة الاسرائيلية لمناقشة طلب حماس الهدوء الدائم في قطاع غزة في المرحلة الثانية من الصفقة.

الاعلام العبري بدوره تحدث عن تنازلات اسرائيلية في المقترح الجديد وكشف عن أن تل ابيب طلبت أن تفرج حماس عن ثلاثة وثلاثين من الأسرى في غزة مقابل الإفراج عن مئات الأسرى الفلسطينيين من ذوي العيار الثقيل بحسب تعبيره. كما نقل عن مسؤولين في الحكومة قولهم إن المقترح يتضمن الاستعداد الضمني لمناقشة إنهاء الحرب، وعودة النازحين إلى منازلهم بشكل كامل، وانسحاب الجيش من ممر نتساريم، وبالطبع الاستعداد لوقف إطلاق النار بعد ذلك.

وكان مجلس الحرب قد أوعز الاربعاء إلى فريق التفاوض الاسرائيلي باستئناف الاتصالات في محاولة للتوصل إلى صفقة في حين يجري وفد امني مصري مباحثات في تل ابيب بهذا الخصوص مع مسؤولي الاحتلال.