العدل الدولية تُصدر قراراً بشأن وقف العدوان الإسرائيلي على غزة

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وقضت محكمة العدل الدولية بأنه يتعين على "إسرائيل" أن توقف "على الفور" هجومها العسكري أو أي أعمال أخرى في رفح، مشيرة إلى "الخطر المباشر" على الشعب الفلسطيني.

كما أمرت المحكمة "إسرائيل" بفتح معبر رفح لدخول المساعدات الإنسانية للقطاع، إلى جانب ضمان وصول أي لجنة تحقيق أو تقصي حقائق بشأن اجراء تحقيق في مجريات الإبادة الجماعية.

ووفقا لقرار المحكمة يتوجب على "إسرائيل" أن تقدم للمحكمة خلال شهر تقريراً عن الخطوات التي ستتخذها.

وتأتي أوامر أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة بعد طلب جنوب أفريقيا إصدار أمر لـ "إسرائيل" بوقف هجومها على مدينة رفح والانسحاب من غزة، وذلك في إطار ممارسات "إسرائيل" ضد الشعب الفلسطيني؛ والذي يشكل إبادة جماعية .

وعقدت المحكمة، الأسبوع الماضي، جلْسَتي استماع على مدار يومين قدمت فيهما جنوب أفريقيا و"إسرائيل" مرافعتهما الشفوية.

وطلب محامو جنوب أفريقيا من المحكمة فرض إجراءات احترازية طارئة تضمن الوقف "الفوري" لجميع العمليات العسكرية في غزة، بما يشمل مدينة رفح التي بدأ الجيش الإسرائيلي هجوما برياً عليها في 7 مايو/أيار، رغم معارضة المجتمع الدولي.