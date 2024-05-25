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مقررة الامم المتحدة تدعو المجتمع الدولي لقطع علاقاتها مع 'إسرائيل'

مقررة الامم المتحدة تدعو المجتمع الدولي لقطع علاقاتها مع 'إسرائيل'
السبت ٢٥ مايو ٢٠٢٤ - ٠٧:١٣ بتوقيت غرينتش

دعت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بفلسطين فرانشيسكا ألبانيز، السبت، المجتمع الدولي إلى فرض عقوبات على "إسرائيل" وتعليق العلاقات الدبلوماسية معها، حتى تنصاع لقرار محكمة العدل الدولية.

العالم- فلسطين

وأمس الجمعة، أصدرت محكمة العدل الدولية أمرا يطالب إسرائيل بـ”وقف عملياتها العسكرية برفح، وحفاظها على فتح معبر رفح لتسهيل إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وتقديمها تقريرا للمحكمة خلال شهر عن الخطوات التي ستتخذها”.

وقالت ألبانيز في تدوينة على منصة “إكس” إن “إسرائيل كثّفت هجماتها على مدينة رفح (جنوب قطاع غزة) بعد أن أمرتها محكمة العدل الدولية بوقف عمليتها في المدينة”.

وأضافت “الأنباء التي تصلني من الناس المحاصرين في مدينة رفح مروعة. إسرائيل لن توقف هذا الجنون حتى نقوم نحن بوقفه”.

وتابعت: “يجب على الدول الأعضاء فرض عقوبات على إسرائيل وحظر تزويدها بالأسلحة وتعليق العلاقات السياسية والدبلوماسية معها حتى تتوقف عن هجومها”.

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