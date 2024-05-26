زوجة الشهيد عبداللهيان تأمل أن يحقق دمه هذه الأمنية..

العالم - مراسلون

وفي تصريح لقناة العالم، قال القائد العام للجيش الإيراني، اللواء عبد الرحيم موسوي:"كان شهداءنا العظام نموذجاً ومثالاً في مناصبهم ودماء الشهداء هي الداعم الأساس لهذا النظام وبالتأكيد فإنّ من يأتي بعد هولاء الشهداء في مناصبهم سيواصل طريقهم".

وقال قائد القوة البحرية للجيش الإيراني، الأدميرال شهرام إيراني في تصريح لقناة العالم:"قائد الثورة الإسلامية اكد مراراً أنّ ما لدينا اليوم هو من بركات دماء الشهداء وهو الداعم الأساس للبلاد لأنّهم ينيرون الطريق لنا ولن يتوقف قطار الخدمة للشعب".

شخصيات عسكرية وسياسية وعوائل الشهداء، الى جانب المواطنين، حضرت مراسم التأبين للشهيد الرئيس ورفاقه الذين خدموا الوطن بإخلاص، الفئة التي سعت إلى أن تقدّم ما بوسعها للمواطنين وكانت متعطشةً للخدمة؛ فهم كانوا نموذجاً للأخلاق الحسنة ونالوا أجر تعطشهم للخدمة وأرووا عطشهم بالشهادة.

وقالت زوجة الشهيد أميرعبداللهيان لقناة العالم:"أشكر الله على العاقبة الحسنة التي أصبحت نصيب من خدموا الشعب. لقد قدّمت الثورة الاسلامية العديد من الشهداء وأنّ دماءهم ضمان لبقاء هذه الثورة، وبما أنّ الشهيد أمير عبد اللهيان أحد داعمي المقاومة أرجو من الله أن يسرع دمه في انتصار المقاومة".

المشاركون عبّروا عن حزنهم للفقدان الأليم لهؤلاء الشهداء وأكدوا أنّه لا شك فيه، أنّ استشهاد خدّام البلاد لن يعطّل عزم قادة الدولة عن تأمين المصالح الوطنية وأنّ مسار العمل في البلاد لن يخلو أبداً ممّن خدموا الثورة الإسلامية والوطن وأنّ الشعب الإيراني ايضاً يقدّر الخدمات الخالصة والصادقة التي قدّمها خدامه.

نال رئيسي ورفاقه نعمة الشهادة مقدمين ارواحهم في طريق الخدمة الصادقة للشعب الايراني ولاشک ان أسماءهم ستبقی خالدة في تاريخ الثورة الاسلامية.