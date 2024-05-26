بـ 100 صاروخ، حزب الله يستهدف مناطق لأول مرة في "اسرائيل"!!

العالم - خاص بالعالم

وأضاف مراسلنا أن المقاومة أطلقت اليوم أكثر من 100 صاروخ من نوع كاتيوشا و صواريخ فلق على مواقع جيش الاحتلال.

واوضح ان المقاومة استهدفت اليوم لأول مرة ثكنة سنير وثكنة حبوشيت في الجولان السوري المحتل بعشرات صواريخ الكاتيوشا، كما استهدفت المباني السكنية في مارغليوت بالصواريخ الموجهة، وثكنة ومستوطنة كريات شمونة بعشرات صواريخ فلق والكاتيوشا.

وتابع مراسل قناة العالم: هذا بالاضافة الى استهداف العديد من المواقع الاخرى في المالكية وزرعيت وجل الاعلام وثكنة ليما وتموضعات جنود الاحتلال المستهحدثة، بالاضافة الى موقع العباد والرمثا والزبدين في تلال كفرشوبا ومزارع شبعا المحتلتين.

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