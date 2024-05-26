الأحد ٢٦ مايو ٢٠٢٤
٠٥:٠٧ GMT
فارسی
البث المباشر

فيديو خاص ...

بـ 100 صاروخ، حزب الله يستهدف مناطق لأول مرة في "اسرائيل"!!

الأحد ٢٦ مايو ٢٠٢٤ - ٠٤:٣٧ بتوقيت غرينتش

أفاد مراسل قناة العالم الاخبارية في جنوب لبنان بأن عمليات المقاومة الاسلامية في لبنان بلغت 12 عملية نوعية وجديدة من حيث الاماكن التي استهدفتها، مشيرا الى أن المشهد اليمداني في جنوب لبنان شهد تصعيدا كبيرا من حيث كثافة النيران التي تبادلتها المقاومة مع جيش الاحتلال.

العالم - خاص بالعالم

وأضاف مراسلنا أن المقاومة أطلقت اليوم أكثر من 100 صاروخ من نوع كاتيوشا و صواريخ فلق على مواقع جيش الاحتلال.

واوضح ان المقاومة استهدفت اليوم لأول مرة ثكنة سنير وثكنة حبوشيت في الجولان السوري المحتل بعشرات صواريخ الكاتيوشا، كما استهدفت المباني السكنية في مارغليوت بالصواريخ الموجهة، وثكنة ومستوطنة كريات شمونة بعشرات صواريخ فلق والكاتيوشا.

وتابع مراسل قناة العالم: هذا بالاضافة الى استهداف العديد من المواقع الاخرى في المالكية وزرعيت وجل الاعلام وثكنة ليما وتموضعات جنود الاحتلال المستهحدثة، بالاضافة الى موقع العباد والرمثا والزبدين في تلال كفرشوبا ومزارع شبعا المحتلتين.

للمزيد شاهدوا الفيديو ...

روابط ذات صلة

كاميرا العالم توثق آثار الدمار الذي خلفته غارات الاحتلال في بلدة عيترون + فيديو

فيديو خاص: تصعيد اسرائيلي خطير وردّ حزب الله!!

حزب الله يشن هجوما ‏على أهداف في ثكنة'زرعيت'ويدمر دبابة بموقع'المرج'