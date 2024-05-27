الإثنين ٢٧ مايو ٢٠٢٤
٠٥:٣٥ GMT
فارسی
البث المباشر

بعد مقتل جندي مصري؛ هل ستخسر 'اسرائيل' أكبر حليف عربي؟

الإثنين ٢٧ مايو ٢٠٢٤ - ٠٥:١٠ بتوقيت غرينتش

شهدت الحدود المصرية – الفلسطينية اشتباکاً بين قوات الاحتلال الاسرائيلي والقوات المصرية، أدت الی استشهاد جندي مصري.

العالم - مراسلون

وأفاد مراسل قناة العالم في ديرالبلح ان آليات عسکرية اسرائيلية حاولت التقرب من السلک الفاصل بين الحدود، فقامت القوات المصرية باطلاق النار لمنعها من ذلک وتطور الحدث الی اشتباک وتبادل لإطلاق النار.

وأوضح مراسل العالم ان الاشتباکات أدت الی استشهاد جندي مصري وعدد من الاصابات.

ويترقب المراقبون أصداء وتداعيات هذا الاشتباک ممن يتوقع ان ترد القاهرة سترد بكل حسم على أي محاولة المس بأمنها القومي أو السعي لدفع الفلسطينيين إلى "التهجير القسري". فيما يطالب ناشطون صهاينة بإلغاء معاهدة السلام مع مصر والاستعداد للحرب معها، على خلفية واقعة إطلاق جنود مصريين النار تجاه قوات الجيش الإسرائيلي على معبر رفح جنوب قطاع غزة، بينما حذر صهاينة آخرون من خسارة "أكبر حليف عربي".

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

كيف سترد مصر على استشهاد أحد ضباطها بنيران "اسرائيل"