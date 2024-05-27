بعد مقتل جندي مصري؛ هل ستخسر 'اسرائيل' أكبر حليف عربي؟

العالم - مراسلون

وأفاد مراسل قناة العالم في ديرالبلح ان آليات عسکرية اسرائيلية حاولت التقرب من السلک الفاصل بين الحدود، فقامت القوات المصرية باطلاق النار لمنعها من ذلک وتطور الحدث الی اشتباک وتبادل لإطلاق النار.

وأوضح مراسل العالم ان الاشتباکات أدت الی استشهاد جندي مصري وعدد من الاصابات.

ويترقب المراقبون أصداء وتداعيات هذا الاشتباک ممن يتوقع ان ترد القاهرة سترد بكل حسم على أي محاولة المس بأمنها القومي أو السعي لدفع الفلسطينيين إلى "التهجير القسري". فيما يطالب ناشطون صهاينة بإلغاء معاهدة السلام مع مصر والاستعداد للحرب معها، على خلفية واقعة إطلاق جنود مصريين النار تجاه قوات الجيش الإسرائيلي على معبر رفح جنوب قطاع غزة، بينما حذر صهاينة آخرون من خسارة "أكبر حليف عربي".