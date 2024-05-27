"المقاومة الإسلامية في العراق": استهدفنا أهدافا عسكرية في إيلات بـ3 مسيّرات

العالم-العراق

وقال "المقاومة الإسلامية في العراق" في بيان لها: "استمرارا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرة لأهلنا في غزّة، وردا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العــراق أهدافا عسكريةً في إيلات "أم الرشراش" بأراضينا المحتلة اليوم الاثنين الموافق 27 مايو 2024، بواسطة ثلاث طائرات مسيّرة، وتؤكد المقاومة الإسلامية استمرارها في دك معاقل الأعداء".

وأفادت وسائل إعلام صهيونية بأن صافرات الإنذار دوت في إيلات للاشتباه في تسلل "طائرات معادية".

وأفادت بأنه تم إطلاق عدد من الصواريخ الدفاعية فوق إيلات، لمحاولة التصدي لطائرات مسيّرة.