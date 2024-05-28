السيرة الذاتية لمحمد باقر قاليباف رئيس مجلس الشورى الاسلامي 

العالم - ايران

وتم ترشيح السيد محمد باقر قاليباف ومنوشهر متكي عن دائرة طهران ومجتبى ذو النوري عن دائرة قم لمقعد رئيس البرلمان، وتم انتخاب قاليباف رئيساً للمجلس الإسلامي لمدة عام بحصوله على 198 صوتاً.

وحصل مجتبي ذو النور على 60 صوتا ومنوشهر متكي على 5 أصوات وبلغ عدد الأصوات الباطلة 24 صوتا.

وكان قاليباف رئيسا للبرلمان الحادي عشر لمدة 4 سنوات قبل ذلك.

*ملخص السيرة الذاتية لمحمد باقر قاليباف

ولد محمد باقر قاليباف في23 اغسطس 1961 في مدينة طرقبة احدى توابع مشهد في عائلة ملتزمة، كان والده وبحسب ظروف المعيشة يمارس الأعمال التجارية منذ الطفولة في أوقات فراغه.

وقد تواجد في مناصب مثل قائد قوة الشرطة، وقائد مقر جهاد البناء والقوة الجوية لحرس الثورة الاسلامية، وبلدية طهران ورئيس مجلس الشورى الإسلامي.

قاليباف في منصب عمدة طهران

قاليباف بصفته عمدة طهران يتفقد محل حريق مبنى بلاسكو

*التعليم

حصل محمد باقر قاليباف على درجة البكالوريوس في الجغرافيا البشرية من جامعة طهران عام 1993.

وحصل على الفور على درجة الماجستير في نفس المجال عام 1996.

في عام 2001 نجح قاليباف في الدفاع عن أطروحته للدكتوراه في مجال الجغرافيا السياسية في جامعة "تربيت مدرس" بطهران بعنوان "دراسة تطور المؤسسات المحلية في إيران في الفترة المعاصرة" وبعد ذلك أصبح عضوا في هيئة التدريس في جامعة "تربيت مدرس " بطهران.

*نظرة على النشاط السياسي لمحمد باقر قاليباف

بدأ قاليباف أنشطته السياسية والاجتماعية في سن السادسة عشرة من خلال حضور دروس الشهيد كامياب وآية الله خامنئي والشيخ علي طهراني والشهيد هاشمي نجاد والشهيد ديالمة في مساجد مشهد .

بعد انتصار الثورة الإسلامية وبدء الحرب المفروضة، ذهب إلى الجبهة وعمره 18 عاماً، وفي عام 1982 أصبح قائداً لكتيبة الإمام الرضا (ع) وبعد عام، تولى منصب قائد فرقة نصر خراسان الخامسة.

وبعد انتهاء حقبة الدفاع المقدس أصبح قائداً للفرقة 25 كربلاء، وفي عام 1994 أصبح قائداً لمقر خاتم الأنبياء للبناء.

قاليباف اثناء فترة الدفاع المقدس

وفي عام 1997 تم تعيينه قائداً للقوات الجوية لحرس الثورة الاسلامية من قبل قائد الثورة الاسلامية، وبعد هذا التعيين أكمل دورات طيران متخصصة في إيران وفرنسا.

وفي عام 2000 تم تعيينه قائداً لقوة الشرطة بمرسوم من قائد الثورة ، وفي عام 2002 تم تعيينه من قبل السيد محمد خاتمي رئيساً لمقر مكافحة تهريب البضائع والعملة.

محمد باقر قاليباف في حفل تخرج طلبة جامعة الشرطة

سجل للمشاركة في الانتخابات الرئاسية عام 2005ـ وانتخب عمدة لطهران في سبتمبر من نفس العام وبقي في هذا المنصب عام 2009ـ.

كما شارك قاليباف في الانتخابات الرئاسية عام 2013 وحصل على المركز الثاني، وانتخب رئيسا لبلدية طهران للمرة الثالثة في 17 سبتمبر من العام نفسه.

وكان قاليباف من بين المرشحين في الانتخابات الرئاسية عام 2017، لكنه انسحب لصالح سيد إبراهيم رئيسي في الأسبوع الذي سبق الانتخابات.

واعتباراً من يونيو 2020، دخل مجلس الشورى الإسلامي ممثلاً عن اهالي طهران، وتولى هذه المسؤولية باعتباره الرئيس السادس للبرلمان .

قاليباف في منصب رئاسة المجلس

*الحياة العائلية لمحمد باقر قاليباف

تزوج محمد باقر قاليباف من السيدة زهرة سادات مشير عام 1983 وعمره 22 عاماً، وتم زواجهما على يد الإمام الراحل(ع) وأنجبا 3 أطفال.