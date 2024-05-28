وزير الاقتصاد: ​​معدل الفقر في إيران ينخفض إلى 4.7%

العالم - ايران

وقال إحسان خاندوزي في مؤتمره الصحفي: لم نكن نتوقع أن نعقد يوما ما مؤتمرا صحفيا دون حضور رئيس الجمهوریة ونشكر شعبنا على حضورهم الكبير في مراسم تشييع الشهید آية الله السید ابراهیم رئيسي.

وتابع: عقدنا العام الماضي 20 مؤتمرا صحفيا اقتصاديا وهذا يدل على تأكيد رئيس الجمهورية على الاستجابة للرأي العام وفي بعض الأحيان كان آية الله رئيسي يتصل ويقول لقد حدث أمر مهم، ولا تنتظر عقد مؤتمر صحفي، وقم بالرد على الرأي العام في أسرع وقت ممكن.

وأشار إلى تقرير البنك الدولي بشأن النمو الاقتصادي في البلاد وقال: إن التقارير الأخيرة للمنظمات الدولية والبنك الدولي تؤكد أن النمو الاقتصادي في إيران بلغ إلى مرحلة مستقرة.

وأضاف: إن معدل النمو الاقتصادي لإیران کان مرتفعاً إلى الحد الذي لم يتمكن البنك الدولي من تجاهله وتوقع البنك الدولي أن يكون النمو الاقتصادي في إيران هذا العام والعام المقبل أعلى من العام الماضي وتوقعوا نموا تصاعديا في الاقتصاد الإيراني.

وأردف قائلا: في السابق كان اقتصاد البلاد يتأثر عملیا بالتصرفات الأمريكية الخبيثة لکن الإدارة الاقتصادية للبلاد لم تنتظر المفاوضات ( المفاوضات الرامیة إلی الغاء الحظر عن ایران ) وحدث تطور كبير في مجال التواصل مع الجيران والدول المتوافقة مع سیاساتنا وأصبحت إيران عضوا في المنظمات الدولیة کمنظمة شنغهاي للتعاون ومجموعة بريكس، وأقمنا علاقات مع المملكة العربية السعودية وتم الافراج عن الارصدة الايرانية المجمدة في كوريا الجنوبية؛ وقدمنا ردا حازما وتاريخيا على الكيان الصهيوني.

یتبع..