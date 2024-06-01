شاهد.. حزب الله يرفع مستوى المواجهة مع الإحتلال الإسرائيلي

العالم – خاص بالعالم

والسبت كان حافلا بتطورات نوعية قادتها المقاومة اللبنانية رافعة مستوى المواجهة مع الاحتلال الاسرائيلي ضمن تثبيت معادلات جديدة في ميزان الردع، تمثل في صيد ثمين للمقاومة حيث اسقطت مسيرة اسرائيلية من نوع هرمز 900 كانت تقوم بالاعتداء على قرى لبنانية.



وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي قد أفادت بإسقاط طائرة بدون طيار بصاروخ أرض جو أطلقه حزب الله وهي من نوع كوخاف- هيرميز 900، وهي واحدة من أكبر وأغلى الطائرات التي تمتلكها قوات الاحتلال.

.وقالت الإذاعة إنها هذه هي المرة الرابعة التي يسقط فيها حزب الله مسيرات إسرائيلية في جنوب لبنان منذ السابع من اوكتوبر.



وتحت عنوان بطاقة هدف، نشر الإعلام الحربي في حزب الله مقطع فيديو تعريفي حول الطائرة المسيرة الإسرائيلية "هيرمز - كوخاف".

وبرأي خبراء فإن اسقاط تلك الطائرة المتطورة يعد انجازا نوعيا كبيرا يضاف الى رصيد حزب الله ،في مواجهة جيش الاحتلال وتقييد حركة طائراته الاستطلاعية والحربية في اجواء لبنان.



ميدانيا اعلن حزب الله ايضا استهداف عدد من المواقع الاسرائيلية شمالي الاراضي المحتلة، بينها مقر قيادة اللواء سبعمئة وتسعة وستين في ثكنة كريات شمونة بصواريخ بركان،الشديدة التدمير، ما ادى لحدوث أضرار كبيرة في الموقع العسكري.

ومن خلال تلك الصور تظهر بوضوح القوة التدميرية الكبيرة لتلك الصواريخ التي ادخلها حزب الى ميدان المواجهة معه الاحتلال الاسرائيلي..



كما شنت المقاومة الإسلامية هجوما جويا بمسيرات ‏انقضاضية على التموضع المستحدث للفصيل المدرع شمال ثكنة يفتاح واوقعت فيه إصابات مؤكدة.

واستهدف مقاتلو حزب الله مبنى يتموضع فيه جنود اسرائيليين في مستعمرتي شوميرا ‏ونطوعة بالأسلحة الصاروخية.



وكانت شهدت مناطق جنوبية لبنانية مساء الجمعة تصعيدا كبيرا على خلفية إستهداف المقاومة الاسلامية لصيد ثمين في الجانب الاسرائيلي والذي أخرج جيشه عن طوره، وراح يهاجم بشكل هستيري مدعيا عن استهداف بنى تحتية لحزب الله تبين لاحقا انها مجرد منازل لمدنيين من بيئة المقاومة.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...