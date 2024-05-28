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موجة اعتراف دولي بالدولة الفلسطينية

موجة اعتراف دولي بالدولة الفلسطينية
الثلاثاء ٢٨ مايو ٢٠٢٤ - ١١:٣٢ بتوقيت غرينتش

تزداد موجة الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية زخما يوما بعد يوم، حيث باتت تعترف مختلف الدول تباعا بالدولة الفلسطينية وخاصة بعد قرارات محكمة العدل الدولية مؤخرا.

العالم فلسطين

وأعلنت دولتا النرويج وإسبانيا، صباح اليوم الثلاثاء، الاعتراف رسميا بدولة فلسطين، وحذتهما إيرلندا في وقت لاحق من اليوم.

وفي بيان لها أعلنت الحكومة الإيرلندية الاعتراف رسميا بدولة فلسطين وإقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين دبلن ورام الله، مؤكدة أنه سوف يتم تعيين سفير لإيرلندا لدى دولة فلسطين.

وبهذا الشأن قال رئيس الوزراء الإيرلندي سيمون هاريس: نحض "إسرائيل" على إيقاف الكارثة الإنسانية في غزة.

هذا وقال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن: حذرنا مرارا من تداعيات شن "إسرائيل" هجوما عسكريا على رفح.

من جانبه صرح وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم: نقف إلى جانب الاتحاد الأوروبي في دعوة "إسرائيل" إلى الالتزام بقرار محكمة العدل الدولية.

فيما أكدت وزيرة الخارجية اليابانية يوكو كاميكاوا أن أوامر محكمة العدل الدولية بشأن رفح ملزمة قانونيا ويجب تنفيذها.

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