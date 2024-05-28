أمين مجلس الأمن الروسي يجري مشاورات هاتفية مع نظيره الإيراني

العالم – إيران

وأجرى شويغو إتصالاً هاتفياً مع أحمديان، حيث أعرب عن تعازيه للحكومة والشعب الإيراني باستشهاد الرئيس رئيسي والوفد المرافق له، وأعرب عن تعاطف ومواساة الحكومة الروسية.

وأكد شويغو في هذا الاتصال الهاتفي على استمرار التعاون رفيع المستوى بين البلدين في مختلف المجالات.

بدوره أعرب أحمديان عن امتنانه لتعازي ومواساة نظيره الروسي، كما تمنى له التوفيق في منصبه الجديد، وأعلن الاستعداد حتى يتمكن مجلسا الأمن القومي من تحقيق أهداف قادة البلدين في مواصلة تعزيز العلاقات.

ودعا أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني، نظيره الروسي لزيارة العاصمة طهران.