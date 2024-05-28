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مخبر یزور مکتب حزب الله فی طهران للتعزیة بوفاة والدة السید نصرالله

مخبر یزور مکتب حزب الله فی طهران للتعزیة بوفاة والدة السید نصرالله
الثلاثاء ٢٨ مايو ٢٠٢٤ - ١١:٥٤ بتوقيت غرينتش

زار المشرف على رئاسة الجمهورية الإسلامية الإيرانية محمد مخبر، المكتب الرئيسي لحزب الله في طهران للتعزية بوفاة والدة السيدحسن نصرالله.

العالم إيران

وزار الرئيس محمد مخبر، اليوم الثلاثاء، المكتب الرئيسي لحزب الله في طهران للتعزية بوفاة والدة السيد حسن نصر الله وقرأ الفاتحة على روحها ووقع في سجل التعازي.

وكان مخبر قد بعث برقية تعزية جاء فيها: لقد تلقينا نبأ وفاة والدتكم الكريمة والجليلة ببالغ الحزن والأسى، أتقدم بأحر التعازي لحضرتكم ولأسرتكم الكريمة في هذا المصاب الجلل، سائلا المولى القدير أن يتغمد الفقيدة الفاضلة برحمته الواسعة ويرفع من درجاتها السامية ويسكنها فسيح جنانه بجوار سيدة نساء العالمين السيدة فاطمة الزهراء (ع) وبأن يمن الله عليك بالصحة والعافية والنجاح الدائم أيها الأخ المجاهد والمناضل.

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