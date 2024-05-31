شاهد أبرز المرشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية الإيرانية حتى هذه اللحظة

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وأشارت مراسلتنا إلى أن أهم تلك الشخصيات المشاركة للترشح في الإنتخابات لرئاسة الجمهورية السيد علي لاريجاني، ومحمود احمدي بيغش، ومحمد خوش جهره جمالي الرجل الذي كان نائبا في مجلس الشورى الاسلامي في الدورة السابعة، وهو سياسي اصولي واما ثاني الشخصيات الاصلاحية المشاركة هو السياسي الاصلاحي ،كان عبد الناصر همتي الرئيس الأسبق للبنك المركزي الايراني وكان قد شارك في الدوره الثالثة عشرة لانتخابات رئاسة الجمهورية الإيرانية وكان قد حصل على نسبة تصويت 10% وقد نشر على منصة X صورة تحمل الرقم 14 ، قال فيها "المستقبل النير".

ونوهت مراسلتنا إلى أن الأيام القادمةستكون حبلى بالمفاجآت في المهلة الاخيرة التي أعطتها وزارة الداخلية الايرانية للمرشحين وستكون هذه المرحلة ساخنة.

وكانت قد بدأت في ايران عملية تسجيل المرشحين للدورة الـ14من انتخابات الرئاسة.. وقال وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي إن عملية تسجيل المرشحين ستسمر 5 أيام، ويجري بعدها التحقق من أهليتهم خلال 7 أيام، مشيرا إلى أن الدعاية الانتخابية للمرشحين ستستغرق 14 يوما.. وأضاف وحيدي أن الانتخابات ستجري في 28 من حزيران/يونيو وسط أجواء من الأمن والتنافس ومشاركة واسعة كما في انتخابات مجلس الشورى الإسلامي.

هذا وستنطلق الدعاية الانتخابية للمرشحين النهائيين في الـ12 من حزيران يونيو وستستمر 16 يوما على ان تجرى الانتخابات الـ28 من الشهر المقبل، لاختيار الرئيس التاسع للبلاد عن طريق التصويت المباشر للشعب.

وكان قد صرح المتحدث باسم مقر الانتخابات في إيران محسن إسلامي: أولئك الذين يدخلون مجال المنافسة الرئاسية يجب ان تكون لديهم درجة الماجستير وتتراوح أعمارهم بين 40 إلى 75 سنة، بالإضافة إلى وجود 4 سنوات من الخبرة في تحمل مسؤوليات الإدارة الكلية للبلاد وعدم وجود خلفية سيئة.

وقال إسلامي ان 25 شخصًا لم تتوفر لديهم الشروط اللازمة للتسجيل في الانتخابات الرئاسية، فيما تمكن 5 مرشحين هم مقتدائي وجليلي وكواكبيان وصباغيان وحشمتيان من إكمال تسجيلهم.

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