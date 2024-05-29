السيد الصدر يهاجم امريكا..الحرية مباحة لابنتها المدللة وممنوعة على البعض!

العالم-العراق

وقال السيد الصدر في كلمة له ان " اي دولة اخرى او حاكم اخر فعل ما فعله الصهاينة من قصف المخيمات وما تخلف من جثث محروقة لنساء واطفال بصورة مروعة يندى لها جبين الانسانية او ما فعله ممثل الصهاينة من تمزيق قرارات الامم المتحدة امام اعين الناس والدول، وما فعله من تحد علني لقرارات محكمة العدل الدولية، لقامت الدنيا ولم تقعد".

الديمقراطية والحرية الامريكية وذيولها خداعة وتكيل بمكيالين

واضاف ان "الديمقراطية والحرية الامريكية وذيولها خداعة وتكيل بمكيالين، حيث تمنع ذلك على البعض وتبيحه لابنتها المدللة دولة الصهاينة "، متساءلا " اي منطق هذا، واي عدل هذا ، واي ديمقراطية او حرية بل هو مجرد استكبار وعتو وظلم واراقة دماء".

وتابع "تغلق عينيها وتصم اذنيها عن تلك المجازر والابادة الجماعية والتطهير العرقي "، لافتا الى انها " تقف بالضد من كل حرية غير حرية بني صهيون وابناء الشذوذ ".

هذا هو النص الكامل لكلمة السيد الصدر بتاريخ 29 آيار 2024 حول الأحداث الجارية في فلسطين :

"أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم

توكلت على الله رب العالمين وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم

إن أي دولة أخرى أو أي حاكم آخر لو فعل ما فعله النتن أو الصهاينة من قصف المخيمات فتخلف جثثاً محروقة لأطفال ونساء بصورة مروعة يندى لها جبين الإنسانية، أو ما فعله ممثل الصهاينة من تمزيق قرارات الأمم المتحدة أمام أعين الناس وأعين الدول، أو ما فعله من تحدٍ علني لقرارات محكمة العدل الدولية كل ذلك لو فعله أي حاكم آخر أو دولة أخرى لقامت الدنيا ولم تقعد ولخرج الخرف مزمجرًا ومهددًا وناعتًا له بالإرهاب والتمرد على الشرعية الدولية.

لكن الديمقراطية والحرية الامريكية وذيولها خدّاعة وتكيل بمكيالين. فتمنع ذلك على البعض وتبيحه لابنتها المدللة دولة الصهاينة كما يعبرون. فأي منطق هذا وأي عدل هذا وأي ديمقراطية أو حرية بل هو مجرد استكبار وعتو وظلم وإراقة دماء إذ تغلق عينيها وتصم أذنيها عن تلك المجازر والإبادة الجماعية والتطهير العرقي فتدافع عن السامية من جهة وعن المثلية من جهة أخرى.

وتتغاضى عن كل إبادة ضد الأديان الأخرى وتقف بالضد من كل حرية غير حرية بني صهيون وأبناء الشذوذ . فإن كان السكوت عن ما يحدث في غزة من باب تقليل البشرية فابدأوا بأنفسكم فأنتم الذين تقضمون خيرات العالم وتلوثونه بتكنولوجيتكم وأفكاركم السامة والملوثة ، ولا تبدأوا بالفقراء والمستضعفين ممن تعتبرونهم دونكم، من دول العالم الثالث، وللعالم ربِّ يحميه ويطعمه ويسقيه.

فوالله ما فريتم إلا جلدكم وما جززتم إلا لحمكم. ثم من ذا رضي بكم سلطة تتحكمون برقاب العالم ودمائهم وأقواتهم وحرياتهم ومصائرهم وكرامتهم؟ فما أنتم إلا أوهن من بيت العنكبوت، فما رأيكم إلا فند وما أيامكم إلا عدد وما جمعكم إلا بدد.

فكيدوا كيدكم واسعوا سعيكم وناصبوا جهدكم فوالله لن تمحوا غزة ولن تميتوا فينا العزة، فالعزة لله وللرسول ولأهل بيته الخيرة وللمؤمنين البررة. ولن يزول عنكم عار ما تفعلونه فيها أيها الخنازير والقردة.

فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادًا لنا أولي بأس شديد فجاسوا في دياركم، وستصلون نارًا تلفّى فإنّ وعد الله قريب والله لا يخلف الميعاد".