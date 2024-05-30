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بدء عملية تسجيل مرشحي الانتخابات الرئاسية في ايران 

بدء عملية تسجيل مرشحي الانتخابات الرئاسية في ايران 
الخميس ٣٠ مايو ٢٠٢٤ - ٠٣:٤٧ بتوقيت غرينتش

بدات صباح اليوم الخميس، عملية تسجيل المرشحين للانتخابات الرئاسية في ايران وستستمر حتى 6 يونيو .

العالم - ايران

وتبدا عملية تسجيل المرشحين منذ الساعة الثامنة صباحا وحتى السادسة عصرا .

يتبع ..

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