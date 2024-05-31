شاهد/ اول ظهور للملك سلمان بعد إعلان إصابته بالتهاب رئوي

العالم- السعودية

ونشرت قناة الإخبارية ووكالة الأنباء السعودية فقط ثوان معدودة من الجلسة، وهي عند حديث أمين مجلس الوزراء مع إظهار الملك سلمان خلال هذه الثواني فقط، وهي على قدر حضوره لهذه الجلسة ولم تنشر أي لقطة أخرى عن الجلسة.

مرض الملك سلمان

والأسبوع الماضي، أعلن الديوان الملكي في السعودية أن الملك سلمان بن عبد العزيز أصيب بالتهاب في الرئة، وسيخضع لبرنامج علاجي داخل القصر.

وقال الديوان في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية “واس”، إن الملك سلمان استكمل الفحوصات الطبية التي أجريت له في العيادات الملكية في قصر السلام بجدة، وتبين وجود التهاب في الرئة.

وأشار البيان إلى أن الفريق الطبي قرر خضوع الملك سلمان 88 عاماً في قصر السلام بجدة، لبرنامج علاجي عبارة عن مضاد حيوي حتى يزول الالتهاب.

وذكر التلفزيون الرسمي في ذلك الوقت أن الملك أُدخل المستشفى آخر مرة في أبريل/نيسان لإجراء فحص روتيني.

وظهر مرض الملك سلمان في الوقت الذي التقى فيه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بمستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان في المملكة، لإجراء محادثات حول اتفاق استراتيجي بين واشنطن والرياض.

واثار اول ظهور للملك سلمان بعد مرضه جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي حيث راى ناشطون "أن الملك سلمان ليس بوعيه وغير مدرك أين هو وبدت ملامح وجهه غير طبيعية ولم يظهر وهو يتحدث، أو يحرك فمه ولو بكلمة"..وعند الثانية 54 من الفيديو "بدا شخص يقلب صفحات الملفات من أمام الملك سلمان، ولم تأخذ عيون الملك أي ردة فعل لا إرادية".