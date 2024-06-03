الإثنين ٠٣ يونيو ٢٠٢٤
١٠:٢٣ GMT
فارسی
البث المباشر

فيديو خاص: هل "مرشح اليوم الاخير" سيهزم أحمدي نجاد في سباق الرئاسة؟!

الإثنين ٠٣ يونيو ٢٠٢٤ - ٠٩:٠٦ بتوقيت غرينتش

أفاد مراسل قناة العالم الاخبارية في مقر لجنة الانتخابات في وزارة الداخلية الايرانية في العاصمة طهران بأن اليوم الخامس والاخير لتقديم طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية في ايران شهد حضور العديد من الوجوه البارزة من ابرزها اسحاق جهانغيري نائب الرئيس في حكومة الرئيس السابق حسن روحاني.

العالم - مراسلون

وأضاف مراسلنا أن جهانغيري يعتبر من التيار الاصلاحي في البلاد، فيما تقدم ايضا وحيد جلال زاده رئيس لجنة الامن القومي في البرلمان السابق للترشح للانتخابات الرئاسية.

واشار الى ان التيار الاصولي المحافظ يشهد زحمة من المرشحين من أبرزهم وحيد جليلي ومحمود احمدي نجاد وعلي رضا زاكاني ومحمد مهدي اسماعيلي وزير الثقافة، فيما مثل الاصلاحيين مسعود بزشكيان وجهانغيري ومحمود صادقي ومحمد شريعتمداري، كما يمثل رئيس البرلمان السابق علي لاريجاني التيار المعتدل.

وستجري الانتخابات الرئاسية في ايران في الرابع من تموز/ يوليو القادم، اي قبل عام تقريبا من موعدها المحدد بالدستور، وذلك بسبب حادث سقوط الطائرة الرئاسية في ايران والذي أودى بحياة الرئيس الشهيد ابراهيم رئيسي ووزير الخارجية وعدد آخر من المسؤولين في البلاد.

فمن سيفوز في الانتخابات القادمة؟، هذا السؤوال لا جواب له، الا بعد الانتظار حتى انتهاء الانتخابات، رغم ان بعض المراقبين يعتقدون بأن إعلان أسماء المترشحين المؤيدة اهليتهم من مجلس صيانة الدستور، يمكن ان يكشف بعض المستور، والله اعلم!!

للمزيد شاهدو الفيديو المرفق ....

روابط ذات صلة

يوم قبل الفرصة الأخيرة؛ أحمدي نجاد يترشح للانتخابات الرئاسية

من هم ابرز المرشحين لانتخابات الرئاسية المبكرة في ايران؟

الإنتخابات الرئاسية الإيرانية.. المرشحون يتوافدون للتسجيل + فيديو