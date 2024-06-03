فيديو خاص: هل "مرشح اليوم الاخير" سيهزم أحمدي نجاد في سباق الرئاسة؟!

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وأضاف مراسلنا أن جهانغيري يعتبر من التيار الاصلاحي في البلاد، فيما تقدم ايضا وحيد جلال زاده رئيس لجنة الامن القومي في البرلمان السابق للترشح للانتخابات الرئاسية.

واشار الى ان التيار الاصولي المحافظ يشهد زحمة من المرشحين من أبرزهم وحيد جليلي ومحمود احمدي نجاد وعلي رضا زاكاني ومحمد مهدي اسماعيلي وزير الثقافة، فيما مثل الاصلاحيين مسعود بزشكيان وجهانغيري ومحمود صادقي ومحمد شريعتمداري، كما يمثل رئيس البرلمان السابق علي لاريجاني التيار المعتدل.

وستجري الانتخابات الرئاسية في ايران في الرابع من تموز/ يوليو القادم، اي قبل عام تقريبا من موعدها المحدد بالدستور، وذلك بسبب حادث سقوط الطائرة الرئاسية في ايران والذي أودى بحياة الرئيس الشهيد ابراهيم رئيسي ووزير الخارجية وعدد آخر من المسؤولين في البلاد.

فمن سيفوز في الانتخابات القادمة؟، هذا السؤوال لا جواب له، الا بعد الانتظار حتى انتهاء الانتخابات، رغم ان بعض المراقبين يعتقدون بأن إعلان أسماء المترشحين المؤيدة اهليتهم من مجلس صيانة الدستور، يمكن ان يكشف بعض المستور، والله اعلم!!

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