الكويت تعلن سحب الجنسية من 12 شخصا

العالم - الکویت

وأبلغ مصدر مطلع صحيفة "القبس" أن العمل متواصل في ملف سحب الجنسية، وهناك العديد من الملفات شارفت على الانتهاء، وسيجري عرضها على مجلس الوزراء تمهيدا لإقرارها.

وكشف المصدر عن 631 بلاغا تلقتها وزارة الداخلية بتزوير الجنسية خلال 75 يوما، من 15 مارس حتى نهاية مايو 2024.

وبين المصدر أن من أبرز الملفات المرصودة ملف وافدات آسيويات وعربيات وأفريقيات، حصلن على استثناءات، وتجنسن بعد زواجهن من كويتيين بغرض الحصول على الجنسية، ثم تطلقن خلال مدة لا تتجاوز الشهر.

وجدد المصدر التأكيد بأن أي عملية سحب للجنسية تخضع للتدقيق الشديد قبل اتخاذ أي إجراء عبر اللجنة العليا للجنسية، التي تعمل وفق أطر موضوعية، وتفحص الملفات بدقة عالية قبل اتخاذ أي قرار.