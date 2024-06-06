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كتائب القسام تواصل التصدي وتكبيد العدو الخسائر

الخميس ٠٦ يونيو ٢٠٢٤ - ٠٤:٥٦ بتوقيت غرينتش

واصلت كتائب الشهيد عز الدين القسام لليوم الـ 243 على التوالي، التصدي للقوات الصهيونية المتوغلة في عدة محاور من قطاع غزة، والتي أسفرت عن مقتل المئات من ضباط وجنود العدو وإصابة عشرات الآلاف، بالإضافة إلى تدمير مئات الآليات كلياً أو جزئياً، كما تواصل قصف مواقع ومغتصبات العدو في غلاف غزة، ودك تحشداته العسكرية في مختلف محاور التوغل.

العالم - فلسطين

وأصدر الإعلام العسكري لكتائب القسام، مساء أمس الأربعاء 28 ذو القعدة 1445هـ، الموافق 05 يونيو 2024م عدداً من البلاغات العسكرية حول تصدي المجاهديا للقوات الصهيونية المتوغلة في عدد من محاور القتال، ومواصلة خوضهم الاشتباكات الضارية مع جنود وآليات العدو بالعبوات الناسفة والقذائف المضادة للدروع والأفراد، إضافة إلى استمرار دك التحشدات العسكرية للعدو بقذائف الهاون.

واستهدفت كتائب القسام جرافة عسكرية من نوع “D9” بقذيفة “الياسين 105” شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

كما استهدفت الكتائب دبابة صهيونية من نوع “ميركفاه” بقذيفة “الياسين 105” شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

ودكت قيادة قوات العدو المتموضعة في محور “نتساريم” جنوب مدينة غزة بقذائف الهاون من العيار الثقيل.

وبدأت معركة طوفان الأقصى فجر السبت السابع من أكتوبر لعام 2023م بسلسلة من عمليات اقتحام المجاهدين للمغتصبات والمواقع العسكرية في غلاف غزة براً وبحراً وجواً، وقتل وأسر مئات الجنود والمغتصبين الصهاينة.

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