واشنطن "تعاقب" المحكمة الجنائية الدولية

العالم - باختصار

وصوت المجلس علی قرار يسمح بفرض واشنطن عقوبات علی المحكمة الجنائية الدولية.

مشروع القرار "الجمهوري" حصل علی 247 صوتاً من بين هؤلاء نواب "ديمقراطيون".

القرار سببه طلب المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال بحق قائة من كيان الاحتلال.

وطلبت المحكمة اعتقال رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير حربه يوآف غالانت.

وقال رئيس مجلس النواب الاميركي "مايك جونسون": يجب معاقبة المحكمة علی هذا الاجراء.

وكانت المحكمة قد اتهمت نتنياهو وغالانت بارتكاب جرائم حرب وإبادة جنائية في قطاع غزة.

واعتبرت المحكمة ان حكومة الاحتلال استخدمت المجاعة سلاحاً من أجل ارتكاب إبادة جماعية.

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