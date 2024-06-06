شاهد..أنسحاب عشرات الوفود مع بدء كلمة مندوب إسرائيلي بمؤتمر دولي

العالم - لبنان

وبعد انسحاب الوزير اللبناني انسحبت وفود عشرات الدول خلال اللقاء الدولي المخصص لبحث أوضاع العمال في فلسطين في مؤتمر العمل الدولي في جنيف.

وكان بيرم ألقى يوم أمس كلمة لبنان، شدد فيها على "حق عودة المهجرين الفلسطينيين إلى بلدهم فلسطين وإنهاء مأساة تهجيرهم المستمرة ظلما منذ 75 عاما بفعل الإحتلال الإسرائيلي الضارب بعرض الحائط لكل القرارات والإرادة الدولية وصوت الشباب الجامعي في كل العالم لوقف حرب الإبادة في غزة والإنهاء الفوري للجرائم ضد الإنسانية ".

ولفت إلى أن "غزة تشكل اختبارا لشعارات حقوق الإنسان التي تطبق بمعايير غير عادلة، ولضمائرنا وإنسانيتنا حيث تميز هذا الإجرام المستمر عن كل الجرائم المرتكبة سابقا بأنه يتم ارتكابه عبر البث المباشر"، مشيرا إلى أن "العقد الاجتماعي الجديد الذي هو أساس في تقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية لا يكون إلا بالعدالة الإنسانية قبل الإجتماعية وعدم التعرض لأبسط الحقوق الأساسية للإنسان. فلنا حق بالحياة والأمان والسلام والغذاء، والتعلم والكرامة وسنناضل من أجل هذه الحقوق".