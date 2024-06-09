الداخلية الايرانية تعلن المرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية الـ14 

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وقال محسن اسلامي ان المرشحين الذين تم تاييد اهليتهم لخوض الانتخابات هم كالتالي :

-سعید جلیلي

-محمدباقر قالیباف

-مسعود بزشکیان

-مصطفی بورمحمدي



-امیرحسین قاضي زادة هاشمي

-علی رضا زاکاني

وكان المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور هادي طحان نظيف قد اعلن في وقت سابق انه بعد الانتهاء من التحقق من مؤهلات المرشحين للانتخابات الرئاسية الرابعة عشرة في مجلس صيانة الدستور، تم إرسال قائمة المرشحين المؤهلين إلى وزارة الداخلية.

يشار الى انه بعد استشهاد رئيس الجمهورية آية الله السيد ابراهيم رئيسي، ستجرى الانتخابات الرئاسية المبكرة للفترة الرابعة عشرة يوم الجمعة 28 يوليو 2024 .

وكان 80 شخصا تقدموا بطلبات الترشح للانتخابات الرئاسية الرابعة عشرة خلال الفترة المحددة .