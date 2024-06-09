هل يخرج المرشح للرئاسة الايرانية سعيد جليلي من الظل؟

العالم - ايران

فمن هو سعيد جليلي؟

جليلي من مواليد 9 سبتمبر 1965 في مدينة مشهد شمال شرق إيران.

أكمل دراسته الابتدائية والثانوية في مدينة مشهد. وبعدها تابع تحصيله العلمي في جامعة ايران للعلوم والتكنلوجيا في طهران.

حاصل على الماجستير من جامعة العلوم والتكنلوجيا بطهران والدكتوراه في العلوم السياسية من جامعة الإمام الصادق في طهران ويتقن اللغتين الإنجليزية والعربية.

هو دبلوماسي وعضو حالي في المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية وعضو في مجمع تشخيص مصلحة النظام وممثل قائد الثورة الاسلامية في المجلس الأعلى للأمن القومي.

شغل جليلي عام 1991 منصب رئيس دائرة التفتيش بوزارة الخارجية، وعام 1997، نائب الدائرة الأمريكية الأولى بوزارة الخارجية، وعام 2005، نائبا لشؤون أوروبا وأمريكا في وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

كان أمينا عامّا لمجلس الأمن القومي الإيراني ورئيس فريق التفاوض النووي الإيراني من عام 2007 وحتى 2013 في عهد الرئيس الاسبق محمود أحمدي نجاد.

في سبتمبر 2013 تم تعيينه عضوا في مجمع تشخيص مصلحة النظام من قبل قائد الثورة الإسلامية.

ترشح للانتخابات الرئاسية عام 2013 وحصل على المرتبة الثالثة باربعة ملايين و168 ألف صوتا.

كما خاض الانتخابات الرئاسية عام 2021، لكنه انسحب لصالح السيد ابراهيم رئيسي (رحمه الله) قبل يومين من انطلاق الانتخابات.

خلال دراسته الثانوية والجامعية، شارك جليلي في الحرب المفروضة كعضو في قوات التعبئة حيث فقد ساقه اليمنى عام 1986.

سعيد جليلي عضوا في قوات التعبئة (غواص) اثناء الحرب المفروضة على ايران