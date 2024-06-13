اليمن: استهداف سفينة جديدة شرقي عدن

العالم- اليمن

ولم يرد الأسطول الخامس في البحرية الأمريكية بعد على طلب لتأكيد الواقعة.

وتهاجم القوات المسلحة اليمنية حركة الشحن الدولي في البحر الأحمر منذ نوفمبر، ضمن التضامن والاسناد اليمني مع الفلسطينيين في مواجهة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. وتسببت الهجمات في غرق سفينة فيما استولوا على أخرى.

وأعلنت القوات المسلحة اليمنية يوم الأربعاء مسؤوليتهم عن هجوم بزورق صغير وصواريخ أدى إلى تسرب المياه لسفينة شحن مملوكة لجهة يونانية وتعرضها لأضرار قبالة ميناء الحديدة اليمني على البحر الأحمر.

وبشكل منفصل، قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إنها تلقت تقريرا عن حادث على بعد 98 ميلا بحريا شرقي عدن أيضا.