بوتين يضع أوكرانيا أمام شرطين للسلام وإنهاء الحرب.. ماهما؟

العالم – خاص بالعالم

بوتين تحدث إلى مسؤولي وزارة الخارجية الروسية حيث وضع الخطوط العريضة لإنجاز أي تسوية سلمية للحرب مع أوكرانيا، خطوط تحددها عوامل ميدانية ترتبط بمناطق شرقي اوكرانيا، وعوامل سياسية ترتبط بالهوية السياسية الخارجية لكييف.



الرئيس الروسي اشترط انسحاب القوات الأوكرانية بالكامل من جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيا كخطوة أولى من أجل إنهاء الحرب.



وقال بوتين:"الشروط واضحة جدا. يجب ان تنسحب القوات الأوكرانية بالكامل من جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك ومن مقاطعتي خيرسون وزابوروجيا. وأشدد على الانسحاب الكامل من هذه المناطق ضمن حدودها الإدارية التي كانت قائمة حين سيطرت عليها أوكرانيا".



بوتين الذي شدد على أن مقترحه لا يتعلق بهدنة او وقف مؤقت لإطلاق النارن بل إلى حل نهائي للصراع، طالب كييف أيضا بإعلان تخليها عن فكرة الانضمام إلى حلف الناتو بشكل رسمي



وأكد بوتين:" في الوقت الذي تعلن اوكرانيا أنها مستعدة لهذا القرار وتبدأ بسحب قواتها جديا من تلك المناطق، وتعلن رسميا التخلي عن نيتها بالانضمام إلى حلف الناتو، فنحن من جانبنا وعلى الفور سنأمر بوقف النار والبدء في المفاوضات. وسنفعل ذلك بشكل فوري".



بوتين أكد أن رفض هذه الشروط سيضع مسؤولية استمرار الحرب وإراقة الدماء على أوكرانيا والغرب، مضيفا أن الشروط ستتغير في المستقبل لأن الحقائق على الأرض مستمرة في التغير لصالح موسكو، ما يجعل ظروف وشروط اي تفاوض مستقبلي مختلفة.

من جانبها اعتبرت كييف أن شروط الرئيس الروسي تعني الاعتراف بالهزيمة، ما يشير إلى توجه لرفض مقترح موسكو. حيث يعول الرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي على الدعم الغربي الجديد الذي إعلن عنه في قمة مجموعة السبع بخمسين مليار دولار من فوائد الأصول الروسية المجمدة.



وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن بدوره اعتبر أن بوتين ليس في وضع يسمح له بفرض شروطه على كييف فيما يتعلق بالسلام، معتبرا ان السلوك الروسي في هذا السياق غير مقبول.

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