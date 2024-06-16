قوات الاحتلال تواصل ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة

العالم - فلسطين المحتلة

وأفاد مراسلو "المركز الفلسطيني للإعلام"، أن طائرات الاحتلال ومدفعيته واصلت غاراتها وقصفها العنيف بعد فجر اليوم الأحد "الذي يصادف أول أيام عيد الأضحى"، على أرجاء متفرقة من قطاع غزة، مستهدفة منازل وتجمعات النازحين وشوارع، موقعة عشرات الشهداء والجرحى.

وتواصل قوات الاحتلال اجتياحها البري لأحياء واسعة في رفح، وسط قصف جوي ومدفعي وارتكاب مجازر مروعة.

وأعلن جيش الاحتلال صباح الأحد، ما أسماه “وقفاً تكتيكياً لإطلاق النار” في رفح يومياً من الساعة 8:00 صباحاً حتى 7:00 مساءً، على طول المحور الذي يتم فيه نقل المساعدات الإنسانية من معبر كرم أبو سالم.

وخلال هذه الساعات، بحسب إعلان جيش الاحتلال، لن يتم مهاجمة المنطقة للسماح بمرور آمن لشاحنات المساعدات الإنسانية.

ويشكل هذا الإعلان اعترافا من الاحتلال بأنه كان يهاجم قوافل المساعدات الإنسانية.

وقصفت مدفعية الاحتلال محيط منطقة الزهراء والمغراقة شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

وارتقى 5 شهداء من عائلة الحمايدة جراء قصف على مخيم الشابورة في مدينة رفح، وهم:-

1.محمود ابراهيم الحمايدة

2.أحمد ابراهيم الحمايدة

3.محمد عبد الرحمن الحمايدة

4.محمد بشار الحمايدة

5.إبراهيم بشير الحمايدة

وشن طيران الاحتلال غارات على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

ثشاهد .. طفلة تبكي على منزلها الذي دمره الاحتلال في غزة.

وشن طيران الاحتلال فجر اليوم غارتين على حي تل السلطان غرب رفح جنوبي قطاع غزة.

وقصفت مدفعية الاحتلال شمال مخيم النصيرات وسط القطاع.

وقصفت طائرات الاحتلال شقة سكنية في مخيم الشاطئ غرب غزة ولم يبلغ عن إصابات.

ونفذ طيران الاحتلال حزاماً نارياً عنيفاً شرق المحافظة الوسطى، ونسف مبانٍ سكنية جديدة شمال مخيم النصيرات.

كما استهدف قصف مدفعي إسرائيلي المناطق الشرقية لبلدة القرارة ومدينة دير البلح وسط القطاع.

وأطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية نيرانها تجاه ساحل مدينة غزة، وتعرض جنوب شرق حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة لإطلاق نار كثيف من طائرات “كواد كابتر” وآليات الاحتلال.

وأطلقت آليات الاحتلال النار وقنابل دخانية صوب المناطق الغربية بحي الشيخ عجلين غربي مدينة غزة، تزامنًا مع تعرض المنطقة لقصف إسرائيلي من قبل الزوارق الحربية.

وارتفعت يوم السبت، حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 37296 شهيدا و85197 إصابة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وفق آخر معطيات نشرتها وزارة الصحة في قطاع غزة.