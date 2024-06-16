أنباء عن استهداف اليمنيين سفينة غربية بالبحر الأحمر قرب 'المخا'

العالم - الیمن

وقالت الهيئة في بيان على منصة "إكس" اليوم الأحد، إن (UkMTO) تلقت "تقريرا عن حادث على بعد 40 ميلا بحريا جنوب المخا باليمن".

وأضاف البيان أن "الربان أبلغ عن انفجارين على مقربة من السفينة وأن طاقم السفينة لم يصب بأذى وتتجه السفينة إلى وجهتها المقررة".

وأشار إلى أن: "السلطات تقوم بالتحقيق بالحادثة، وينصح السفن بالعبور بحذر وإبلاغ الهيئة عن أي نشاط مشبوه".

وكانت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" أعلنت في وقت سابق من اليوم الأحد، أن طاقم السفينة الأوكرانية المحترقة (إم في فيربينا) بعد هجوم صاروخي يمني، قبل أيام قليلة، تخلى عنها وتم نقله لمنطقة آمنة.

ومنذ نوفمبر، شنت حكومة صنعاء عشرات الهجمات بالصواريخ والمسيرات على سفن تجارية في البحر الأحمر وبحر العرب مرتبطة بالإحتلال أو متجهة إلى موانئها، مؤكدين دعمهم للفلسطينيين في قطاع غزة في ظل الحرب الإسرائيلية الوحشية منذ السابع من تشرين أكتوبر الماضي.