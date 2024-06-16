سرايا القدس تعرض مشاهد فريدة من قصفها المدن المحتلة (فيديو)

العالم - فلسطين

في السياق أقرّ "جيش" الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، بمقتل جندي من الكتيبة "601" من سلاح الهندسة خلال المعارك الدائرة في قطاع غزة، في إطار تكبيد المقاومة الفلسطينية الاحتلال مزيداً من الخسائر البشرية في معركة "طوفان الأقصى".

وتحت بند "سُمح بالنشر"، أوضح "الجيش" أنّ الجندي هو الرقيب، يكير ليفي، وقد قتل في المعارك جنوبي القطاع.

وبمقتله، يصل عدد الجنود القتلى في صفوف "جيش" الاحتلال إلى 17 جندياً هذا الشهر، منهم 16 في قطاع غزة ومعظمهم في رفح، جنوبي قطاع غزة، وجندي عند الجبهة مع لبنان.

ويرتفع بذلك أيضاً عداد الجنود الإسرائيليين القتلى إلى 661 قتيلاً منذ بداية الحرب في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.



وبشأن الحدث في رفح، أقرّ "جيش" الاحتلال بمقتل 11 جندياً، 8 منهم في عملية مركبة نفذتها كتائب القسّام (الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس) و2 في مدينة غزة، نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية عن عسكريين إسرائيليين أن انفجار ناقلة الجند جعل العثور على الجثث والتعرف عليها أمراً صعباً.