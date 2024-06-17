شاهد/ قوة "إسرائيلية" مدرعة تقع في حقل الغام مميت للقسام

العالم- فلسطين

وجرى تنفيذ الكمين عقب عملية رصد لتحركات قوات الاحتلال وآلياته وأماكن تموضعه بحي تل الهوى غربي غزة، ثم بدء عملية إعداد تجهيز حقل الألغام وزراعة العبوات الناسفة.

وعند وصول ناقلة جند، وعدد من الآليات العسكرية الإسرائيلية إلى الكمين، تم تفجير حقل الألغام، حيث أعقبه قصف نفذته القسام ضد قوات الاحتلال بقذائف الهاون من العيار الثقيل.

وبعد تفجير حقل الألغام، تقدمت الآليات والجيبات الإسرائيلية بالتزامن مع ستائر دخانية للتغطية على عملية إجلاء القتلى والجرحى، حيث رصدت عملية هبوط طائرات مروحية لنقل القتلى والجرحى.

وقال الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة، عقب تنفيذ الكمين، أن "ضرباتنا الموجعة للعدو ستستمر في كل مكان يتواجد فيه".

وكانت القسام أعلنت -اول أمس السبت- تمكن مقاتليها في إيقاع قوة إسرائيلية مدرعة في حقل ألغام أعد مسبقا على مفترق النابلسي، حيث تم تفجير المكان فور وصول القوة المدرعة للمكان.