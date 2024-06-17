الاعلام الاعبري:  لا نهاية للحرب في قطاع غزة إلا بالاتفاق

العالم-الاحتلال

وأشارت القناة 12 العبرية حسب المسؤول الذي لم يكشف عن اسمه، "لا نهاية لحرب غزة إلا باتفاق وليس بالتزام مسبق من حماس".

هذ1ا وقالت القناة 14 العبرية إن هناك أزمة ثقة غير مسبوقة بين القيادتين السياسية والعسكرية، تزامنًا مع الانتقادات الواسعة للأداء في غزة والضغوط الدولية المتزايدة.

ويؤكد مسؤولون سياسيون صهاينة أن جيش الاحتلال يظهر عجزًا في تحقيق الأهداف العسكرية، مما يطرح سؤالًا صعبًا حول قدرة الجيش على التعامل مع التحديات المستقبلية، خاصة في الساحة الشمالية.

ووفقًا للقناة 14، أعرب سياسيون عن غضبهم من سلوك الجيش ، الذي يرونه يسعى لإنهاء القتال في غزة دون تحقيق الهدف المعلن، خصوصًا بعد إعلانه أن العملية العسكرية في رفح ستنتهي خلال نحو أسبوعين.

وقالت القناة، إن انتهاء عملية رفح “يضع المستوى السياسي أمام ثلاثة خيارات: مواصلة الغارات على غزة، بدء مفاوضات لإعادة المختطفين، أو التوجه نحو الساحة الشمالية (لبنان)”.